Токио, , 09:51 — REGNUM 13 сентября правительство Японии приняло решение ввести более жесткие правила, чтобы ограничить использование смартфонов во время вождения, ввиду растущего числа дорожных происшествий, вызванных невнимательными водителями. С 1 декабря будут введены более строгие меры наказания, в том числе и более высокие штрафы.

По сообщению японской новостной газеты Майнити Симбун, в 2018 году произошло 2790 ДТП, причиной которых стали отвлеченные смартфонами водители. 42 случая закончились летальным исходом.

«Нам необходимо воспитать в общественном сознании то, что использование смартфонов за рулём — это опасно, прежде всего, для их жизни» — заявили в Национальном управлении полиции.

В соответствии с новым правилами, размер штрафа будет увеличен и будет варьироваться в зависимости от размера транспортного средства. Так, например, для крупногабаритных автомобилей штраф поднимут с 65 долларов США до 235 долларов и так далее. За повторное нарушение установленных правил грозит уголовная ответственность и тюремное заключение на срок до шести месяцев или штраф в 1000 долларов. В случае, если будет доказано, что использование смартфона за рулём подвергло опасности других людей, то наказание может составить 3000 долларов штрафа или год тюрьмы.