Асмэра, , 09:28 — REGNUM Согласно сообщениям эритрейских СМИ, правозащитники Amnesty International начали кампанию по написанию писем от имени узников совести, находящихся в тюрьмах страны, президенту Эритреи Исайясу Афеворки. Множество местных СМИ поддержали данную инициативу. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство TesfaNews.

Так, один из крупнейших новостных ресурсов Эритреи Asmarino, также написал открытое письмо президенту. В нем говорится: «Мы можем спросить себя, почему важно помогать такому мощному правозащитному движению, присоединяясь к нему в его борьбе за свободу узников совести Эритреи. Работа Amnesty International привела к принятию Всеобщей декларации прав человека, и теперь они стремятся реализовать и защитить ее».

В письмах Amnesty International сообщается: «Мэскэрэм [эритрейский месяц] является месяцем празднования, благодарения, обновления и символизирует перемены. Это также месяц, когда мы особенно помним тех, кто «исчез» в ваших тюрьмах восемнадцать лет назад. 18 сентября 2001 года Астер Фиссехатсион, которая так отважно служила своей стране, была арестована за то, что просила большей демократии. Десять других «исчезли» в тот же день. В последующие годы все они были заключены в тюрьму без суда и следствия. Мы просим вас освободить этих людей, чтобы их многочисленные друзья и родственники могли по-настоящему отпраздновать Мэскэрэм.