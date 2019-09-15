Аддис-Абеба, , 12:09 — REGNUM СМИ сообщают, что Эфиопия, уже столкнувшаяся с политической нестабильностью и нехваткой иностранной валюты, теперь вынуждена беспокоиться о росте цен на продукты питания. С учетом последних тенденций в ценах на сырьевые товары цены на продукты питания растут в большинстве районов страны. Центральное статистическое агентство Эфиопии (CSA) объявило, что общий уровень инфляции в августе 2019 года достиг рекордного уровня в 17,9%. Нехватка некоторых ключевых продуктов питания и повышение розничных цен стали серьезной ежедневной проблемой для миллионов эфиопов. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс The Ethiopia Observer.

Доступная еда — это постоянная и острая проблема для Эфиопии, где миллионы людей живут в тяжелом положении, а экономическое недовольство вызывало массовый гнев и приводило к массовым протестам в течение примерно четырех лет, прежде чем Абий Ахмед стал премьер-министром. На данный момент правительство Эфиопии работает над обеспечением поставок пшеницы и растительного масла, острый дефицит которого испытывают эфиопские потребители.

Однако в настоящее время стоимость товаров и услуг продолжает расти, что приводит к тому, что все больше эфиопских семей живут далеко за чертой бедности. Резкое повышение цен на продукты и низкие доходы превратили даже обычный лук в ценный продукт, цена которого выросла до 1 доллара США за кг. Шутка, распространившаяся среди эфиопов в последнее время, гласит, что «в наши дни лук вызывает слезы, когда потребители платят за его покупку».

Эфиопия фиксировала среднегодовой рост ВВП на 10% в течение последнего десятилетия. Но государственные и частные компании страны сильно пострадали от дефицита твердой валюты. Нехватка валюты также затруднила импортерам Эфиопии закупку медицинских препаратов из-за рубежа, что привело к их серьезному дефициту. По сообщениям СМИ, потребители вынуждены были прибегать к услугам черного рынка для получения столь необходимых лекарств.