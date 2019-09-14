Аддис-Абеба, , 09:27 — REGNUM Согласно данным ООН, более восьми миллионов человек в Эфиопии прямо сейчас нуждаются в еде, крове, медикаментах и другой неотложной помощи. «Засухи и наводнения, вспышки заболеваний и межэтническое насилие в последние годы вынудили миллионы эфиопов покинуть свои дома», — заявил глава Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Марк Лоукок по окончании своей двухдневной гуманитарной миссии по Эфиопии. Его сопровождали сотрудник ООН по миростроительству Оскар Фернандес-Таранко и независимый эксперт ООН по правам беженцев Сесилия Хименес-Дамари. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Addis Standard.

Делегация встретилась с недавно возвратившимися семьями эфиопов и другими лицами, затронутыми конфликтом, в городе Читу Кебеле в районе Йиргачеу региона Гедео, который является одной из зон, наиболее пострадавших от межэтнического насилия, ставшего причиной вынужденного перемещения граждан и потери ими средств к существованию. «Хотя многие люди теперь могут вернуться в свои родные районы, некоторые остаются в подвешенном состоянии, живут рядом со своими разрушенными или поврежденными домами и опасаются, что у них не будет возможности вернуть свои средства к существованию, которые они потеряли, когда бежали от насилия», — заявил Лоукок.

Марк Лоукок отметил, что до принятия усилий со стороны правительства по возвращению людей в районы их проживания в Эфиопии оставалось около 3,2 миллиона внутренне перемещенных лиц, в том числе 2,6 миллиона человек, бежавших от конфликта, и 500 000 человек, перемещенных по причинам, связанным с климатическими изменениями. Однако, по его словам, прямо сейчас 8 миллионов человек живут на грани гуманитарной катастрофы, которая может разразится, если им не будет оказана срочная помощь.