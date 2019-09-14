Аддис-Абеба, , 09:21 — REGNUM Эфиопия и США официально подписали новое соглашение о партнерстве для продолжения тесного сотрудничества в борьбе с туберкулезом по всей стране. Министр здравоохранения Эфиопии Лиа Тадессе и директор миссии Агентства США по международному развитию (USAID) Шон Джонс подписали заявление о партнерстве, согласно которому Эфиопия станет одной из 30 стран-участниц новой программы USAID «Глобальная инициатива по борьбе с туберкулезом». Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

«Глобальная инициатива по борьбе с туберкулезом» — это новый проект, которую использует USAID для привлечения большего объема материальных ресурсов от стран-партнеров для достижения цели ООН по лечению 40 миллионов человек от туберкулеза во всем мире к 2022 году. Инициатива будет сосредоточена на реализации местных решений, которые адаптируют универсальные противотуберкулезные меры USAID к местным пациентам и сообществам, чтобы качественнее удовлетворять их потребности в диагностике, лечении и профилактике болезни.

С 2000 года USAID тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения Эфиопии в целях поддержания национальной программы борьбы с туберкулезом. В результате совместных действий минздрав Эфиопии выявил у граждан и вылечил более 2 миллионов случаев туберкулеза, снизив заболеваемость более чем вдвое, что позволило сократить смертность от туберкулеза почти на 70% за последние два десятилетия.