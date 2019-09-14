Салехард, , 09:08 — REGNUM В Салехарде проходит благотворительный полумарафон «Полярный круг». По этой причине до 14:00 по местному времени (12:00 мск) в столице Ямала перекрыты улицы Артеева, Чубынина, Проспект Молодежи, Подшибякина, Броднева и Зои Космодемьянской, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Организаторами мероприятия предусмотрены три дистанции — 5, 10 и 21,1 км. Победителей и призёров ждут кубки, дипломы и денежные призы.

Для участия в полумарафоне необходимо внести стартовый взнос 500 рублей. Вырученные деньги будут направлены в «Благотворительный фонд поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямине» на помощь в лечении десятилетней жительницы Салехарда.