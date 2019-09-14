Посёлок городского типа Атамановка, Забайкальский край, , 08:54 — REGNUM В Забайкальском крае акция «Живи, лес!», организованная в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» проходила сегодня, 14 сентября, в Читинском районе близ посёлка Атамановка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы, её участникам (а это более 300 человек) удалось высадить 24 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.

Акция «Живи, лес!» в Забайкальском крае Сохранимлес.рф

На восстановление леса вышли добровольцы, школьники, представители различных общественных организаций, а также органов исполнительной власти, ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, Забайкальской железной дороги, Общероссийского народного фронта, воинских частей. Посадочный материал был выращен в питомниках Беклемишевского участкового лесничества.

Напомним, масштабные лесные пожары бушевали в Забайкалье в середине апреля 2018 года. Выгорело несколько десятков тысяч гектаров. Лесные угодья решено было не спасать из-за «экономической нецелесообразности».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 сентября, стартовал основной этап лесовосстановительной кампании «Сохраним лес». Её организаторами выступают Министерство экологии и природных ресурсов РФ и Федеральное агентство лесного хозяйства, а самыми активными участниками стали представители добровольческих и общественных организаций со всей России: Молодёжки ОНФ, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Ассоциации молодёжных правительств РФ, Российского союза сельской молодёжи, Российских студенческих отрядов.

В этом году кампания приобрела общенациональный масштаб: к кампании присоединились более 70 регионов страны. Все места посадок в регионах нанесены на специальную интерактивную карту спецсайта СохранимЛес.РФ. Всего планируется высадить около 30 млн сеянцев и саженцев.

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