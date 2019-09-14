Посёлок городского типа Атамановка, Забайкальский край, 14 сентября 2019, 08:54 — REGNUM В Забайкальском крае акция «Живи, лес!», организованная в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» проходила сегодня, 14 сентября, в Читинском районе близ посёлка Атамановка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы, её участникам (а это более 300 человек) удалось высадить 24 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.
На восстановление леса вышли добровольцы, школьники, представители различных общественных организаций, а также органов исполнительной власти, ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, Забайкальской железной дороги, Общероссийского народного фронта, воинских частей. Посадочный материал был выращен в питомниках Беклемишевского участкового лесничества.
Напомним, масштабные лесные пожары бушевали в Забайкалье в середине апреля 2018 года. Выгорело несколько десятков тысяч гектаров. Лесные угодья решено было не спасать из-за «экономической нецелесообразности».
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Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 сентября, стартовал основной этап лесовосстановительной кампании «Сохраним лес». Её организаторами выступают Министерство экологии и природных ресурсов РФ и Федеральное агентство лесного хозяйства, а самыми активными участниками стали представители добровольческих и общественных организаций со всей России: Молодёжки ОНФ, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Ассоциации молодёжных правительств РФ, Российского союза сельской молодёжи, Российских студенческих отрядов.
В этом году кампания приобрела общенациональный масштаб: к кампании присоединились более 70 регионов страны. Все места посадок в регионах нанесены на специальную интерактивную карту спецсайта СохранимЛес.РФ. Всего планируется высадить около 30 млн сеянцев и саженцев.
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