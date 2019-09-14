Москва, , 08:34 — REGNUM У Анастасии Заворотнюк последняя степень рака мозга, сообщил в комментариях к своему посту в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 13 сентября.

Он разместил пост поддержки, посвященный Заворотнюк, в котором написал, что все музыканты группы «Ласковый май» молятся за нее. Продюсер назвал артистку прекрасным, заботливым, красивым, порядочным человеком.

«Держись, солнце наше», — обратился Разин к Анастасии.

В ночь на 14 сентября в СМИ появилась информация, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за начавшейся пневмонии.

Днем 13 сентября представитель артистки Стас Христов сообщил, что Анастасия прислала ему сообщение, в котором назвала бредом все разговоры о ее тяжелом состоянии.

Анастасия Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Народную любовь и признание получила исполнив роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», за которую была награждена премией «ТЭФИ» в 2005 году.

Слухи о тяжелой болезни актрисы появились в августе 2019 года, тогда ее представители все отрицали, обещая, что в сентябре Заворотнюк сама пообщается с прессой и все расскажет. 12 сентября в СМИ стали распространятся сведения, что Анастасия уже две недели находится в одной из московских клиник, после того как ей не помогло лечение в Польше.

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