Женева, Швейцария, , 08:12 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в Танзанию, для расследования смерти женщины от неизвестного ранее заболевания, команду специалистов. Об этом 14 сентября информирует официальный сайт ВОЗ.

Также сообщается, что ВОЗ обратилась к Минздраву Танзании для получения более детальной информации, а также предложило властям страну свою поддержку.

«ВОЗ будет информировать государства-члены (организации — прим.) о результатах этого расследования», — говорится в сообщении организации.

Отметим, ранее стало известно, что у умершей 8 сентября от неизвестного заболевания женщины были обнаружены симптомы, которые характерны сразу для нескольких видов болезней, включая малярию и денге.