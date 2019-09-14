Москва, , 08:12 — REGNUM Облачная погода ожидается в Москве на выходных, 14 и 15 сентября, по прогнозам синоптиков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным метеорологов, на Москву надвигается циклон, несущий с собой пасмурную погоду и похолодание.

Уже 14 сентября температура воздуха понизится до отметки +16…+18 градусов тепла, при этом ожидается облачность с небольшими прояснениями. Ветер будет дуть преимущественно западный, скоростью 5−1 — м/с, скорость отдельных порывов будет достигать 12−17 м/с. В регионе будет действовать «жёлтый», потенциально опасный уровень погодной опасности.

Ночью температура воздуха понизится до +6…+8 градусов тепла, осадков не ожидается. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

15 сентября температура воздуха составит +14…+16 градусов, местами ожидаются осадки в виде небольшого дождя, всё так же будет наблюдаться западный порывистый ветер.

Ночью похолодает до +8…+10 градусов, временами будет идти дождь. Атмосферное давление понизится до 739 мм ртутного столба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, согласно прогнозам синоптиков, 13 сентября было последним днём «бабьего лета» в Москве.

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