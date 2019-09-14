Москва, , 04:24 — REGNUM Средняя выживаемость пациентов с четвёртой стадией злокачественной опухоли головного мозга — от восьми месяцев до года, заявил нейрохирургом Александр Тушев в интервью газете «‎Вечерняя Москва».

По словам Тушева, если злокачественная опухоль головного мозга сопровождается отёком, значит, у человека наступила третья или четвёртая стадия.

«Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией — от восьми месяцев до года», — сказал Тушев.

Комментируя информацию о болезни российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк, нейрохируг отметил, что «операционное лечение — тоже рисковое дело». Если у больного после операции возникают какие-то неврологические проблемы, это может отсрочить лучевую химию, и в этом случае вариантов лечения не останется.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Заворотнюк находится в состоянии медикаментозной комы. В СМИ появилась информация, что у актрисы диагностирован отёк мозга.

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