Вашингтон, 14 сентября 2019, 03:57 — REGNUM Порядка ста миллионов долларов будет вложено в сохранение лесов Амазонии, сообщили в Госдепе.
Уточняется, что таков бюджет фонда, созданного при поддержке США. Фонд будет функционировать до 2030 г. Соответствующее решение принято на встрече американского госсекретаря Майка Помпео и его бразильского коллеги Эрнесту Араужу 13 сентября.
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Напомним, леса Амазонии сильно пострадали из-за лесных пожаров. Пламя уничтожило более 4,3 млн га леса.
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