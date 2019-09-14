Москва, , 03:22 — REGNUM О том, что у Анастасии Заворотнюк последняя степень рака мозга заявил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram.

«У неё последняя степень рака мозга», — написал Разин в комментариях к своему посту в поддержку Анастасии.

https://www.instagram.com/p/B2WjhYABEHp/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Заворотнюк введена в состояние искусственной комы на фоне развившихся осложнений.

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