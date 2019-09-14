Москва, , 00:52 — REGNUM В состояние медикаментозной комы введена актриса Анастасия Заворотнюк, передаёт телеграм-канал 112.

Уточняется, что такое решение принято из-за развивающегося воспаления лёгких. По данным медиков, актриса находится в очень тяжёлом состоянии.

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Напомним, Заворотнюк попала в реанимацию с отёком мозга, развившегося на фоне онкологического заболевания. Ранее ей провели курс химио‑ и лучевой терапии.

Обсуждался вопрос о проведении операцию, хотя в том состояния, в котором находится Заворотнюк, вмешательство нейрохирургов очень опасно.

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