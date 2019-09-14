Нью-Йорк, США, 14 сентября 2019, 00:01 — REGNUM Воздушные силы Украины и США имеют очень хорошую историю сотрудничества, заявил на брифинге в Нью-Йорке генерал-лейтенант Джеффри Гарриджиан, командующий воздушными силами США в Европе, сообщило 13 сентября информационное агентство «Укринформ».
Гарриджиан убеждён, что взаимодействие США и Украины имеют большой потенциал и возможности «развития побратимских отношений на уровне пилотов, культуры совместного взаимодействия».
По словам военного, критической точкой для США стал 2014 год, когда на Украине произошёл государственный переворот.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее США разблокировали предоставление военной помощи Украине. На закупку снайперских винтовок и гранатометов для ВСУ было выделено $141,5 млн. В Министерстве обороны США также запланировали выделить ещё $250 млн на те же цели.
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