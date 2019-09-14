Бостон, США, , 00:02 — REGNUM Актриса Фелисити Хаффман из сериала «Отчаянные домохозяйки» приговорена судом Бостона в американском штате Массачусетс к двум неделям тюремного заключения за дачу взятки при поступлении её дочери в вуз. Об этом 13 сентября сообщает телеканалCNN.

По приговору суда актриса обязана уплатить штраф в размере 30 тысяч долларов, а также ей предстоят общественные работы в течение 250 часов и год нахождения под надзором.

По данным прокуратуры, Хаффман стала участницей сговора с целью мошенничества, а также выплатила взятку в размере 15 тысяч долларов за корректировку ответов её дочери на экзамене при поступлении в колледж. Потраченные на взятку деньги были оформлены как взнос на благотворительные цели. В сговоре участвовал супруг Хаффман, но к ответственности по делу он не привлекался.

Напомним, что в марте текущего года американскими правоохранительными органами были арестованы около 50 человек, принявших участие в коррупционной схеме, обеспечивавшей поступление за взятки молодых людей в престижные учебные заведения США. Среди арестованных была и Хаффман.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обысках в доме главы Профсоюза работников автомобилестроительной промышленности США (UAW) Гэри Джонса, которые были проведены сотрудниками ФБР в рамках расследования дела о коррупции в автомобильной промышленности в США.

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