Шахты, Ростовская область, , 23:38 — REGNUM В Ростовской области шахтинцам, пострадавшим от взрыва бытового газа в январе текущего года, выплачиваются средства со счёта для пожертвований. Всего на специальный счёт поступило более 6,3 млн рублей. Об этом сообщает горадминистрация.

В настоящее время выплаты произведены 63 собственникам жилья на общую сумму 5,4 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что жители многоэтажного дома № 16 по улице Хабарова в Шахтах не смогут вернуться в свои квартиры в сентябре. Ремонт квартир затягивается из-за задержек поставок строительных материалов.

ЧП в Шахтах произошло 14 января 2019 года. В результате взрыва бытового газа пять человек погибли, двое получили травмы. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело.

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