Шахты, Ростовская область, , 23:31 — REGNUM Жители многоэтажного дома № 16 по улице Хабарова в Шахтах (Ростовская область) не смогут вернуться в свои квартиры в назначенный ранее донским губернатором срок. Об этом стало известно после встречи жильцов с чиновниками.

«В назначенную дату, 1 сентября, задачу не выполнили. Мы столкнулись с трудностями в заказе материалов. Желание быстро завершить ремонт никак не должно нарушать технологический процесс. К концу сентября планируется завершить ремонт перекрытий», — сказал на встрече министр строительства, архитектуры территориального развития области Сергей Куц (цитата 161.ru).

ИА REGNUM ранее сообщало, что в июне текущего года на объекте побывал ростовский губернатор Василий Голубев. Он пообещал, что жильцы вернутся в свои квартиры в сентябре 2019 года. На восстановление пострадавших от взрыва бытового газа домов было перечислено свыше 42 млн рублей.

«Администрация города и минстрой области должны держать на контроле завершение восстановительных работ, чтобы в сентябре люди могли въехать в благоустроенные квартиры. Задача — сдать дом в сентябре, нет сомнений, что задача будет выполнена», — сказал ранее донской глава.

Напомним, ЧП в Шахтах произошло 14 января 2019 года. Обрушились восьмой и девятый этажи в жилом доме, в котором произошёл взрыв бытового газа, также пострадал соседний пятиэтажный дом. Пять человек погибли, двое получили травмы. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело.

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