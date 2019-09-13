Новочеркасск, Ростовская область, , 23:08 — REGNUM В Новочеркасске Ростовской области школе № 5 присвоено имя Героя СССР Георгия Сорокина. Детство и юность будущего красноармейца прошло в столице донского и мирового казачества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Средней школе №5 города Новочеркасска присвоено имя героя Советского Союза Георгия Сорокина Пресс-служба администрации Новочеркасска

Уточняется, что на здании школы ранее была установлена мемориальная доска, надпись на которой гласит: «Здесь учился Герой Советского Союза Георгий Александрович Сорокин». Теперь школа официально носит его имя.

На фронт Сорокин попал в январе 1944-го. Он служил командиром танка 51-й танковой бригады в составе 3-го танкового корпуса. В августе того же года при отражении контратаки противника неподалёку от польского города Миньск-Мазовецки он уничтожил четыре немецких танка, два десятка БТР и десятки фашистов. Несмотря на ранение, полученное входе боя, Георгий Сорокин продолжил отражать атаки немцев.

Погиб Герой СССР 22 марта 1945 года. Захоронен в польском городе Мыслибуж.

Именем Георгия Сорокина назван переулок в Новочеркасске, установлен бюст.