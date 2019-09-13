Женева, Швейцария, , 22:46 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила группу экспертов в Танзанию для срочного расследования случая смерти женщины от неустановленной болезни. Об этом сообщила 13 сентября пресс-служба организации.

По данным ВОЗ, пациентка с симптомами, характерными сразу для нескольких заболеваний, в том числе лихорадки денге и малярии, скончалась 8 сентября в Дар-эс-Саламе.

Отмечается, что схожие симптомы могут наблюдаться и при заражении вирусом Эбола, однако женщина не посещала районов Конго или Уганды, где наблюдается вспышка заболевания, и не имела контактов с инфицированными людьми.

Как сообщается, ВОЗ уже обратилась к министерству здавоохранения Танзании за дополнительной информацией по инциденту. О результатах расследования будут проинформированы государства — участники организации.