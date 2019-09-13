Москва, , 22:54 — REGNUM Латвийский банк ABLV, который намерен взыскать с российского эстрадного певца Филиппа Киркорова крупную сумму денег, закрылся больше года назад. Об этом 13 сентября сообщил журналистам адвокат артиста Александр Добровинский.

Филипп Киркоров Okras

По словам Добровинского, банка больше не существует, он был закрыт в 2018 году. Его лишили лицензии из-за подозрений США в деятельности по отмыванию денег и в нарушении санкционного режима в отношении КНДР.

Адвокат Киркорова отметил, что информация о долговом иск против певца, который был якобы подан банком, пока ещё не проверена, в ней предстоит разобраться досконально.

Информацию об исковом заявлении банка ABLV в отношении Киркорова сообщила журналистам пресс-секретарь Таганского районного суда Юлия Сухинина. По её словам, задолженность певца перед банком составляет 651 тысячу евро основного долга плюс штрафы и неустойки.

Ранее ИА REGNUM сообщало об опровержении налоговой службой России информации о блокировке счетов Филиппа Киркорова.

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