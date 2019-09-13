13 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Мы уверенно движемся в новое светлое будущее. Где Собчак – журналист номер один. Где Фейс – певец номер один. Где Цыпкин – писатель номер один. Где Дудь – лидер мнений. Где Бузова – родина-мать. Это то общество, которое мы в конечном итоге получим под зорким присмотром тех, кто навязывает народу новую элиту. Элиту, которая со временем приговорит всех.

Платон Беседин, , 22:18 — REGNUM Это, в общем-то, классический сюжет: когда гости на вечеринке оказываются другими — просто до поры до времени они прикрывались личинами. Точно на балу у Сатаны — из Булгакова. Или проще: «От заката до рассвета» с сексапильной Хайек. Или — «Ночной дозор». Сегодня — в пятницу 13-го — мы увидели подобное разоблачение: на шабаше Богомолова и Собчак.

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм (фрагмент). 1823

Какой день они выбрали? Я сейчас не о пятнице 13-е, нет. Ведь сегодня исполнилось 20 лет со дня взрывов домов на Каширском шоссе. Их взрывали террористы — предшественники тех, кто захватывал школу в Беслане. Тех, кого Собчак по сути оправдала своим фильмом о трагедии 2004 года «День незнаний». Теперь есть время и погулять.

И какой способ для того они выбрали? Поехали в церковь на катафалке — «Пока смерть не разлучит нас». Чёрный юмор, да. Но и венчание, проходившее в храме, — тоже своего рода чёрный юмор, а вернее — кощунство и издевательство.

Собчак так прокомментировала их с Богомоловым решение: «Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды — это то, что навсегда останется в памяти». Стёб? Издёвка? Да, безусловно. Потому что венчаться могут лишь те, кто верует и признаёт Церковь.

Но достаточно вспомнить фотографии Собчак, переодевшейся в священника. Она издевалась тогда — ей было весело. Теперь ей ещё веселее — в храм на венчание она едет на катафалке.

И большой вопрос к тем священникам, которые решили обвенчать Собчак и Богомолова. Для чего? Впрочем, глядя на то, что происходит в самой Церкви, многие вопросы снимаются. Вот — совсем свежий случай. Отец Дионисий (Васецкий) в соцсети посоветовал случайной девушке «остудить свой пукан». А ранее он же в Казани избил 58-летнюю сотрудницу храма Тамару Филиппову. Тогда у женщины диагностировали ушиб бедра и виска, а также предынсультное состояние.

Да, есть и другие священники — честные, порядочные, но их намеренно игнорируют. Как игнорируют тех, кто венчается от души. Потому что в первом ряду — бесы. Намеренно. А то, что устроили Богомолов и Собчак, — бесовщина. Их личное дело — возможно.

Проблема в другом — в том, что такая бесовщина популяризируется и вдавливается в массы. Сегодня же стало известно, что Собчак станет ведущей шоу «Пусть говорят». Идеальный коктейль, на самом деле. Шакал, приходящий на свалку есть падаль. Ничего личного — только бизнес.

В истории с Собчак и такими, как она, важен именно педагогический момент — миллионам объясняют: живите, как она, — и будет вам счастье. Вот только забыли объяснить, кто её отец. Потому от Собчак для биомассы останутся лишь выходки. Те, которым станут подражать. И она будет мелькать в телевизоре и пропагандировать гнусь. Там нам расскажут и о священниках-педофилах, и о матерях-«кукушках», и о прочих мерзостях, которыми кормят Россию малаховы, борисовы, бузовы и собчаки.

Делается это всё с молчаливого согласия власти. Или наоборот — по её указке? По указке, исходящей из мнения, что тупой, живущей примитивными инстинктами биомассой, превращённой, по сути, в скот, управлять легче. Система, рождающая чудовищ, сама является чудовищем, но вопрос: кто окажется сильнее?

Собчак — с её фильмом о Беслане. Дудь — с его фильмом тоже о Беслане. Оба они порождение системы. И если часть интегрируется в неё, то другая разрушает, представляя опасность для самой же системы. Власть настолько покрылась жирком, настолько размякла, что уже не видит реальных рисков — ни для себя, ни для государства, ни для народа. Проблемы морлоков элоев не волнуют. Но элои слишком глупы.

Ошибочно думать, будто тот же Дудь, которого на днях модный журнал нарёк кем-то вроде совести нации, нечто самостоятельное и эксклюзивное. Нет, он продукт системы, которую сейчас хает. Системы, в которую хочет пролезть сам.

И плохие новости для тех, кто верит ему и таким, как он, заключаются в том, что их используют сугубо как ресурс, как подножный корм, как «живой щит», чтобы стрелять по тем, к кому так хочется. Как только миссия будет выполнена — заложники окажутся не нужны. Их сдадут в утиль. Или на кладбище.

Для тех же, кто мнит себя патриотами, кто жаждет сделать эту страну лучше, новости ещё печальнее. Они банально не нужны ни власти, ни государству. Они лишние и даже чумные в своём этом диковинном искреннем патриотизме. Как так, если едва ли не все кругом привыкли работать, верить, поддерживать исключительно за бабло? Такие — искренние люди — опасны.

И вопросы президенту на прямых линиях задают не победители международных олимпиад, не герои-полицейские, не честные санитарочки, не крапивинские мальчики, не пожарные, спасающие жизни, а модные блогеры. И в прайм-тайм для России вещают не люди — уроды.

Да, мы уверенно движемся в новое светлое будущее. Где Собчак — журналист номер один. Где Фейс — певец номер один. Где Цыпкин — писатель номер один. Где Дудь — лидер мнений. Где Бузова — родина-мать. Это то общество, которое мы в конечном итоге получим под зорким присмотром тех, кто навязывает народу новую элиту. Элиту, которая со временем приговорит всех.

Помните то место из Евангелия? Где бесы вселились в свиней и понеслись к крутизне, чтобы сброситься в море и погибнуть. Так и сейчас — только без участия Сына Божьего — бесы вселяются в свиней, в которых превращаются люди. Вселяются через экраны. Это новые элиты, они тащат за собой остальных. Тащат, чтобы, подобно сектантам из Джонстауна, совершить коллективное самоубийство, приговорив страну под стёбное ржанье и проповеди о спасении.