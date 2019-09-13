Москва, , 21:40 — REGNUM Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, представляя на заседании ЦШ ОНФ в Москве в пятницу, 13 сентября, нового главу Исполкома ОНФ Михаила Кузнецова, отметил его высокие деловые качества.

Алексей Комиссаров Onf.ru

«От имени сопредседателей Центрального штаба я хотел бы представить кандидатуру Михаила Кузнецова на пост руководителя Исполкома ОНФ. Он человек достаточно молодой, 40 лет, но при этом уже с большим опытом работы. Я Михаила Михайловича знаю лично и не сомневаюсь, что он сможет продолжить все те хорошие начинания, которые есть у Народного фронта, и привнести новые элементы, приложить новые усилия для того, чтобы мы двигались дальше», — подчеркнул Алексей Комиссаров.

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В свою очередь Михаил Кузнецов поблагодарил всех за слова поддержки и добавил, что будет стараться соответствовать высокому уровню, который есть в ОНФ.

«Я, честно говоря, переживаю, потому что одно дело — политический менеджмент, понятно, как он работает. Совсем другое дело — наличие огромного количества удивительных людей с замечательными проектами, каждый из которых надо поддержать, заметить. В общем, сделать все, чтобы те темы, которые ставит перед Народным фронтом президент Российской Федерации, и чтобы те замечательные начинания, которые родились внутри Фронта, были поддержаны, имели свое продолжение. Всегда сложнее расти с высокой базой. Алексеем Викторовичем Акимовым и Михаилом Владимировичем Развожаевым проделана большая работа, это видно. Видно, сколько сил было вложено, сколько всего родилось и сколько всего живет внутри Народного фронта. Постараюсь соответствовать тому высокому уровню, который здесь существует. Постараюсь вас не подвести! Спасибо большое», — подчеркнул он.

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