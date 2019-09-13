Междуреченск, Кемеровская область, , 19:28 — REGNUM Деятельность Междуреченского филиала Новокузнецкого клинического противотуберкулезного диспансера приостановлена на три месяца. Причина — нарушения санитарного законодательства, сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Как выяснилось во время плановой выездной проверки, в медучреждении отсутствует санитарный пропускник; лечебные палаты, процедурный кабинет, физиокабинет и лаборатории расположены так, что не исключена перекрестная инфекция у больных стационара и амбулаторных больных; внутренняя отделка большей части помещений не соответствует требованиям гигиенических нормативов; отсутствует резервное горячее водоснабжение, а централизованная система водоотведения находится в неудовлетворительном состоянии и так далее.

«Учитывая, что деятельность филиала с нарушением санитарно-эпидемиологических требований создаёт угрозу причинения вреда здоровью людей, управлением в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела были переданы для рассмотрения по существу в суд», — уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Постановлением суда приостановил деятельность Междуреченского филиала ГКУЗ КО «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер» на 90 суток.