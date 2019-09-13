Оренбург, , 19:32 — REGNUM Оренбургские полицейские в Москве задержали руководителя одного из потребительских кооперативов, которая подозревается в мошенничестве на 250 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

В 2019 году после жалоб вкладчиков о том, что они не получают проценты по вкладам, было возбуждено уголовное дело, а руководитель кооператива объявлена в федеральный розыск. При этом, по данным правоохранителей, с 2014 года и до апреля 2019 года пайщики получали высокие проценты по своим вкладам.

Потерпевшими по делу о крупном мошенничестве проходят около 800 человек. На недвижимое имущество руководителя кооператива и членов семьи, на расчётный счет кооператива наложен арест на общую сумму около 21 млн рублей.