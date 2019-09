Москва, , 20:29 — REGNUM Музыкальные композиции британской рок-группы Queen, а также Nirvana, ABBA и ряда других были рекомендованы к изучению в школах в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника». Об этом 13 сентября сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, обнародованных министерством культуры на сайте ведомства.

В перечень произведений, рекомендуемых старшеклассникам, в категорию «Зарубежная музыка» попали музыкальные композиции «Богемская рапсодия» («Bohemian rhapsody») группы Queen, «Smells like teen spirit» группы Nirvana, Pink Floyd с композицией «Money», The Beatles с «All you need is love» и ABBA с «Dancing queen».

Напомним, Минпросвещения РФ сообщало, что межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения «Культурные нормативы для школьников» будет запущена в 11 регионах России с 1 сентября. Официальный старт программе будет дан с 1 октября. «Культурные нормативы» дадут детям дополнительные возможности для ознакомления с шедеврами мировой культуры.

Для школьников в рамках программы будет утверждён специальный перечень рекомендуемых к изучению произведений по направлениям: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф. Цель проекта — определение произведений, которые считаются лучшими образцами отечественной и мировой культуры. Из предложенного им списка ученики будут выбирать произведения, интересные им больше других. Норматив определён количеством посещений учреждений культуры, освоенных произведений и компетенциями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении в России новой программы «Культурные нормативы школьников». Программа стартовала 1 сентября с культурного диктанта для учеников начальной и средней школы. Участие в проекте для школьников добровольное.

