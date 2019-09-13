Москва, , 18:39 — REGNUM Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным пригласил его посетить Димитровград в Ульяновской области, где построен уникальный Центр ядерной медицины, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства предложение поддержал.

Встреча Владимира Путина с главой ФМБА России Владимиром Уйбой Kremlin.ru

Говоря о президентских поручениях, глава ФМБА подчеркнул, что выполнено «одно из самых важных поручений для нас». Это строительство Центра ядерной медицины в городе Димитровграде Ульяновской области, который «в народе называют Центром медицинской радиологии». По словам Владимира Уйбы, это «уникальный центр, самый крупный в мире на сегодняшний день», в состав которого входят «все известные сегодня методы ядерной медицины, которые используются в мире, все они сосредоточены на одной площадке».

«Самое главное и самое центральное — это, конечно же, Центр протонной терапии — 1200 человек мы будем спасать в год. Протонная терапия сегодня — единственный метод лечения опухолей», — сказал руководитель ведомства, сообщив, что уже в этом году «будет 140 спасенных жизней на протонном ускорителе».

Было отмечено, что с 20 сентября лечение получат первые восемь пациентов.

«Поэтому, конечно, было бы здорово, если бы вы поставили себе в план, и, начиная, условно говоря, с сентября-октября и дальше посмотреть центр самому. Было бы, конечно, замечательно», — предложил Владимир Уйба.

«Хорошо», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, проект по строительству центра радиологии по оказанию онкологической помощи реализуется в регионе по поручению президента РФ Владимира Путина. На его базе будут объединены современные методики диагностики и лечения, используемые в ядерной медицине, что будет способствовать снижению смертности от новообразований и созданию национальной программы в сфере здравоохранения.

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На строительство центра ядерной медицины в Димитровграде направлено порядка 20 млрд рублей. В центре будут работать около 340 врачей и 640 средних медицинских работников.

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