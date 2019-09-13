Кострома, , 18:39 — REGNUM Команда костромских школьников заняла первое место в номинации «Юные лесоводы» и второе место в номинации «Фоторепортаж» на Всероссийском слете школьных лесничеств, сообщает пресс-служба губернатора области.

Конкурс проходил в детском оздоровительном лагере «Березка» под Брянском, в нем участвовали 59 команд из 56 регионов России. Область представляли трое школьников — членов школьного лесничества Солигаличского района — Анастасия Дмитриева, Елизавета Закутасова, Алена Крутикова и руководитель школьного лесничества Анна Пугачева. Ребята демонстрировали знания по лесоводству, лесовосстановлению, охране и защите лесов, решали экологические задачи, определяли виды растений и сажали деревья.

На слете обсудили и профориентационную работу со школьниками в современных условиях развития лесной отрасли.