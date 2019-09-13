Новосибирск, , 18:32 — REGNUM В текущем году в управление Федеральной службы судебных приставов РФ по Новосибирской области поступило 1157 обращений граждан, которые пожаловались на неправомерные действия коллекторов, сообщили в прокуратуре региона по итогам совещания с участием прокуроров, следователей, полицейских и судебных приставов.

По результатам рассмотрения этих обращений было составлено 224 протокола об административных правонарушениях за «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» (ст. 14.57 КоАП РФ). Оштрафованы 174 лица на общую сумму 9,5 млн рублей.

«В органы прокуратуры области поступило 122 обращения граждан по вопросам нарушения такими организациями требований законодательства», — уточнили в прокуратуре региона. В ходе совместных проверок прокуратуры и УФССП в деятельности трёх организаций выявлены многочисленные нарушения закона — они, в том числе, оказывали психологическое давление на должников через смс и звонки и передавали третьим лицам сведения о должнике без его согласия. В итоге 41 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, пять из них уволены.

Отмечается, что в текущем году значительно увеличилось количество зарегистрированных сообщений о преступлениях, связанных с незаконными методами взыскания просроченной задолженности.