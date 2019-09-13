Оренбург, , 18:20 — REGNUM В Оренбургской области подвели итоги финала юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья». В шестой раз победу одержала команда ЗАТО «Комаровский» (Оренбуржье). Второе место заняла команда из Удмуртии, третье место — у юнармейцев из Чувашии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Команду Оренбуржья на игре представляли воспитанники юношеского военно-патриотического клуба «Ровесник» из ЗАТО «Комаровский» — победители областных военно-спортивных соревнований «Зарница». В составе команды — Владимир Шульман, Ильдар Казаков, Петр Платонов, Кирилл Мальцев, Артем Тесля, Полина Борисова, Полина Шпилева, Максим Громницкий, Никита Кударь, Даурен Кунарбаев, Алексей Царев, Дарья Белякова, Анастасия Соболева, Марсель Тасбулатов. Тренер команды — педагог дополнительного образования клуба «Ровесник» Денис Мартынов.

Теперь золотым призерам окружного финала игры «Зарница» предстоит представлять Приволжский федеральный округ в военно-патриотической игре «Победа».

Напомним, с 9 по 14 сентября в Оренбуржье собрались сильнейшие спортсмены со всего Приволжского федерального округа в возрасте от 13 до 15 лет — это победители областных, республиканских и краевых военно-спортивных соревнований «Зарница».

Состязательная программа игры включала в себя 15 дисциплин: «строевая подготовка», «разборка-сборка АКМ», «бег 60 метров», «бег на длинную дистанцию 1000 метров», «метание гранаты», «пулевая стрельба», «снаряжение магазина АКМ», «силовая гимнастика», «преодоление полосы препятствий», «военно-историческая викторина», «основы безопасности жизнедеятельности», «плавание», «туристическая полоса», конкурс «равнение на знамена», «тактическая игра на местности». Помимо спортивной части, у участников игр была и культурно-развлекательная программа, наполненная тематическими днями.

Торжественная церемония закрытия окружного финала прошла на базе лагеря «Самородово» 13 сентября.

Помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин отметил, что «Зарница Поволжья» по праву считается одной из визитных карточек округа, а участие в подобных соревнованиях является хорошей школой для настоящих патриотов.

По словам и.о. вице-губернатора — заместителя председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павла Самсонова, Оренбуржье можно считать родиной «Зарницы Поволжья».