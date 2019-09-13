Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM Резкое похолодание, пришедшее в петербургский регион во второй декаде сентября, обусловило принятие решения о начале периодического протапливания. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга сообщил, что оно начнется в ближайший понедельник, 16 сентября.

1 Петербургский двор Дарья Драй © ИА REGNUM

В ходе этого процесса состоится постепенное включение источников тепла для обеспечения отопительной циркуляции. Это, в свою очередь, создаст возможности для подключения потребителей к централизованной системе отопления.

Однако вопрос о начале подачи тепла в многоквартирные дома во время режима периодического протапливания находится в компетенции жилищных управляющих компаний.

В первоочередном порядке тепло дадут дошкольным и средним образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения и социальной защиты.

В ГУП «ТЭК СПб», обеспечивающем теплом около воловины Петербурга, напомнили, что в 2018 году режим периодического протапливания был введен с 24 сентября, отопительный сезон (регулярное отопление) — с 28 сентября.

Как отчитались в Смольном, в Петербурге обеспечена готовность к предстоящему отопительному сезону 2019/2020 годов, выполнены планово-профилактические ремонты на теплоисточниках и сетях, проведены испытания, созданы запасы резервного топлива, сформирован аварийный запас материально-технических средств и оборудования.

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