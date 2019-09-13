Рига, , 17:59 — REGNUM

В приоритетах латвийского бюджета на 2020 год появился пункт о бесплатных обедах для учеников 1−4 классов, что ранее в правительстве хотели отменить, передав эту функцию самоуправлениям, которые в свою очередь заявляли, что дополнительных средств в бюджетах нет. Об этом сообщает портал национального вещателя Lsm. lv сегодня, 13 сентября.

Кроме участия центральной власти, финансировать питание школьников младших классов должны будут и самоуправления. Порядок должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на бесплатные обеды в латвийской начальной школе — около 80 тыс. учеников 1−4 классов — из бюджета минобразования ежегодно выделялась сумма в размере 20 млн евро. Теперь эти затраты будут финансироваться как из госказны, так и из муниципальных бюджетов.

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