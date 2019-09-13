Красный Сулин, Ростовская область, , 17:58 — REGNUM В Ростовской области осуждены двое мужчин за жестокое убийство на территории детского сада. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 13 сентября.

Инцидент произошёл в июне 2018 года на заброшенной территории дошкольного учреждения в Красном Сулине. Виталий Л. и Руслан П. избили своего знакомого. От полученных травм местных житель скончался. Подозреваемые решили «замести» следы и подожгли тело. В отношении обоих подозреваемых было возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц». Кроме того, Виталий Л. признан виновным в уклонении от административного надзора (ч.1 ст. 314.1 УК РФ).

Руслану П. назначено наказание в виде 18 лет и трёх месяцев лишения свободы, Виталию П. назначено в виде 19 лет лишения свободы. Оба осуждённых приговорены к отбыванию наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.