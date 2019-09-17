Сергей Собянин, мэр Москвы, очень любит мегаполисы и не любит малые населенные пункты. На прошедшем Московском финансовом форуме он поделился соображениями в пользу своей позиции, приведя в пример известные на весь мир прорывы, сделанные такими городами, как Сингапур и Гонконг, и урбанизированными странами вроде Южной Кореи и Японии. Потому что в конгломератах — огромный потенциал производительности труда. В чем прав Собянин и чем он грешит против очевидной истины, пишут корреспонденты ИА REGNUM Георгий Балаков и Евгений Цоц.

Сергей Собянин Дарья Драй © ИА REGNUM

Москва, , 00:53 — REGNUM Чем плотнее живут люди, тем выше между ними конкуренция, тут Собянин прав. И из этого можно вывести более развитую экономику в агломерациях, чем на землях с низкой плотностью и малым числом населения. И если плюсы жизни в некрупных населенных пунктах (наличие своей земли, меньше шума, воздух чище, природа ближе, еда здоровее) при желании можно оспорить, то остаются факты, которые уже не зависят от личных предпочтений. Прежде всего — демография.

Чем выше урбанизирована местность, тем хуже в ней с рождаемостью, это факт. И если Собянин приводит в пример развитость Японии и Южной Кореи, приходится вспомнить и о том, что в Южной Корее рождаемость — на историческом минимуме, а Япония вообще вымирает. Что же до Сингапура и Гонконга, плюс все тех же Японии и Кореи, то их прорывы — это прорывы прошедшего этапа. В то время как российское правительство стремится к новому этапу цифровой экономики.

Спору нет, отказаться от городов нельзя, да и не нужно. Но гнать в них всё население страны экономической эффективности ради — неверно. Потому что повысить эффективность можно и властям, собственную. Пусть тогда будет и экономика расти, и бедность снижаться, и население увеличиваться.

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