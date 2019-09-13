Орел, , 17:40 — REGNUM 11 сельских школ будут ликвидированы в течение двух лет в Орловской области, сообщила 13 сентября на заседании облсовета глава департамента образования региона Татьяна Крымова.

В частности, школы закроют в Болховском, Краснозоренском, Ливенском, Покровском и Шаблыкинском районах, пишет «Вечерний Орёл». С 2017 года были закрыли либо реорганизованы 29 сельских учебных заведений.

По словам Крымовой, девять школ будут закрыты ещё до конца текущего года. В качестве причины чиновница назвала низкую материально-техническую базу, небольшое число учеников и сокращение «неэффективных расходов» в сфере образования.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Орле полностью на первую смену перешли лишь 12 школ из 43, пятидневная система для всех классов действует лишь в двух школах. При этом несколько учебных заведений являются перегруженными.

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