Кемерово, , 17:37 — REGNUM В детских садах, школах и медучреждениях Кузбасса дали тепло, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Ближе к теплу (сс) Geoffrey Gallaway

Сегодня, 13 сентября, начался запуск тепла на объектах соцкультбыта Кемерова, Крапивинского района, Калтана, Осинников, Междуреченска и Мысков. Завтра, 14 сентября, отопительный сезон стартует в Тайге, а в ближайшие три дня — во всех территориях Кемеровской области.

По данным регионального правительства, теплоэлектростанции и котельные Кузбасса обеспечены топливом: запас угля на складах ресурсоснабжающих предприятий почти в четыре раза превышает норматив и составляет 638 тыс. тонн.