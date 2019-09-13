Кемерово, 13 сентября 2019, 17:37 — REGNUM В детских садах, школах и медучреждениях Кузбасса дали тепло, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.
Сегодня, 13 сентября, начался запуск тепла на объектах соцкультбыта Кемерова, Крапивинского района, Калтана, Осинников, Междуреченска и Мысков. Завтра, 14 сентября, отопительный сезон стартует в Тайге, а в ближайшие три дня — во всех территориях Кемеровской области.
По данным регионального правительства, теплоэлектростанции и котельные Кузбасса обеспечены топливом: запас угля на складах ресурсоснабжающих предприятий почти в четыре раза превышает норматив и составляет 638 тыс. тонн.