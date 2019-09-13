Владимир, , 17:27 — REGNUM Во Владимире бывшему заместителю директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Александру Трушинскому не стали продлевать домашний арест. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда города Владимира.

Трушинский обвиняется в пособничестве в хищении имущества ФГБУК «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», вверенного экс-директору ВСМЗ Игорю Конышеву. Трушинского поместили под домашний арест 23 января. Мера пресечения несколько раз продлевалась — до 17 сентября. 12 сентября суд не стал продлевать арест, так как все необходимые действия в отношении бывшего замдиректора уже провели, а он, в свою очередь, не нарушал требования домашнего ареста.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Игорь Конышев ушёл в отставку в 2018 году, а после этого стал фигурантом уголовного дела о хищениях имущества. По версии следствия, причинённый им ущерб оценивается в более чем четыре миллиона рублей.

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