Бердск, Новосибирская область, , 17:26 — REGNUM В городе Бердске Новосибирской области появится поселок из 250 многодетных семей — Сибирское отделение Российской академии наук выделило муниципалитету земельный участок, сообщает «Курьер. Среда. Бердск».

Как отметил на публичных слушаниях по проекту стратегии социально-экономического развития Бердска до 2030 года мэр города Евгений Шестернин, земельный участок находится за посёлком Новый.

«Там довольно серьёзная площадь — около 250 дворов. Теперь, чтобы говорить за стратегический план, земельный участок сколько осваивать будут? Три-пять лет. У нас там школа №4, есть детский сад. При строительстве этой зоны нужно ли строить детсад — вот смысл стратегического плана», — сказал Шестернин.

Проект по выделению земли многодетным семьям сейчас находится в разработке.