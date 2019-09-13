Ростов, Ярославская область, , 17:25 — REGNUM В Ростове Великом Ярославской области на трассе М-8 «Москва — Архангельск» появились новые арт-объекты — деревянные скульптуры зайцев выше человеческого роста, установленные рядом с туристическим комплексом «Ростовский». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо».

Скульптуры зайцев в Ростове Великом

Десять скульптур вырезал из дерева известный в Ярославской области скульптор, резчик по дереву Сергей Саар.

«На создание этих скульптур ушел год. Они вырезаны из осины, причем большинство — из цельного куска дерева, без склеек. Скульптуры обработаны и покрашены в стиле Палеха», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM скульптор Сергей Саар.

Деревянные скульптуры олицетворяют персонажей русских сказок. Среди них есть зайчиха с зайчонком, заяц-лежебока, заяц с морковкой и другие. Скульптуры станут частью новой интерактивной туристической программы в комплексе «Ростовский». Остановиться на трассе, посмотреть на деревянных зайцев и сфотографироваться с ними может любой желающий.

Скульптуры зайцев в Ростове Великом

Первый показ новых арт-объектов публике состоялся на прошедшем недавно в Ростове традиционном гастрономическом фестивале «Лукова ярмонка», который посвящен традициям ростовского огородничества. В ходе фестиваля гостей угощали луковой похлебкой, которой сварили и съели 320 литров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове Ярославской области прошел фестиваль «Лукова Ярмонка»