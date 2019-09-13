Брянск, , 17:23 — REGNUM Более 189 тыс. учётных карточек фронтовиков оцифровали сотрудники военного комиссариата Брянской области. Специалисты отбирают документы солдат, сержантов и личные дела офицеров, призванных на военную службу в годы Великой Отечественной войны. Электронные данные направят в Москву, сообщили 13 сентября в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Оцифровку документов проводят на специализированном оборудовании. Сотрудники военкомата составляют базу данных, куда добавляют фамилию, имя, отчество, дату и место рождения и призыва, фотографию фронтовика. В электронный регистр также вносят сведения о воинском звании и наградах. Если отсутствует какая-либо информация — за ней обращаются в различные архивы. Уточняют данные и потомки солдат.

Цифровые документы будут доступны в мультимедийном музее «Дорога памяти», который расположится на территории Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации в подмосковном парке «Патриот».