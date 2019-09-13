Калуга, , 17:04 — REGNUM В Калужской области земли отработанных карьеров возвращают в лесохозяйственный оборот. 13 сентября в окрестностях деревни Жилетово министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина проверила рекультивацию карьера, разработкой которого занимается ООО «ВИНППО», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в экологическом ведомстве.

Министр проверила выполнение поэтапной рекультивации, которая предполагает, что действующий карьер должен засыпаться по мере отработки. Далее для возвращения хозяйственной ценности нарушенных земель завозится плодородный грунт и высаживаются растения. В итоге нарушенные площади должны вернуться лесохозяйственный оборот.

В рамках биологической рекультивации в границах горного отвода на площади более одного гектара высаживаются 5 тыс. 500 сосен. Весной 2020 года будет проведен агротехнический уход за посадками, а молодые деревья, которые не прижились, будут заменены. Только затем участку присвоят статус земель лесного фонда. Всего в ходе проведения горных работ в регионе будет рекультивировано около 100 га.