Гавана, , 17:02 — REGNUM Союз журналистов Кубы осудил в специальном заявлении соцсеть Twitter за блокировку более 20 аккаунтов, которые принадлежат государственным СМИ, журналистам и сотрудникам аппарата правительства Острова Свободы, сообщает 13 сентября Синьхуа, отмечая, что подобные действия расценены как «нарушение прав журналистов».

Блокировка началась после выступления кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля об ответных мерах, принимаемых правительством Кубы на американскую блокаду. В результате произошла задержка с распространением информации о выступлении главы государства.

В заявлении указывается, что данный случай является далеко не первым примером грубого вмешательства в деятельность СМИ, и данная акция носит характер преднамеренного цензурирования информационных лент.