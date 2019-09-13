Волгоград, , 16:48 — REGNUM На специализированном комплексе полигона Прудбой в Волгоградской области военнослужащие прошли курс подготовки вождения танка под водой. Танкисты тренировались в условиях нулевой видимости на глубине до пяти метров. В рамках задания при затоплении боевой машины военные применяли специальные дыхательные аппараты, позволяющие находиться под водой почти час, сообщили 13 сентября в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Минобороны России

Механики-водители в специальном бассейне отрабатывали навыки применения аварийно-спасательных средств и погружали под воду танки Т-72Б3 и Т-90. Танкисты ориентировались по приборам в условиях нулевой видимости. Они преодолевали водную преграду шириной более 50 м и длиной около 100 м на глубине до пяти метров. Сложность задания состояла в том, что управление машиной по дну следует вести без переключения передач, остановок и резких поворотов с учётом русла и скорости течения.

В занятиях принимали участие более тысячи танкистов из воинских частей и соединений Южного военного округа, дислоцированные в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также на российских военных базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении.