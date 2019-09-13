Москва, , 16:48 — REGNUM Компания Activision подтвердила, что российские игроки не смогут принять участие в бета-тестировании Call of Duty Modern Warfare. Об этом 13 сентября сообщает «Игромания».

Представители Activision сообщили, что решение принято на стороне Sony, и оно не изменится. Тем не менее доступ к тестированию будет закрыт только для игроков на PS4, а тест на Xbox One и PC пройдёт с 19 по 23 сентября 2019 года.

Ранее российские игроки лишились возможности оформить предварительный заказ Modern Warfare в российской версии магазина PS Store. Сообщалось, что решение было принято на стороне Activision.

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