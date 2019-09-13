Рим, , 16:31 — REGNUM При сохранении нынешних демографических тенденций к 2050 году средний возраст жителей Италии вырастет с 43,7 до 53,6 лет, передает Agenzia Italia в пятницу, 13 сентября, со ссылкой на результаты экспертных исследований.

За тот же период в Германии средний возраст граждан вырастет с 45,9 до 49 лет, во Франции — с 41,5 до 46 лет, в Великобритании — с 40,1 до 44,5 лет.

Численность населения Италии за этот период сократится с нынешних 60 миллионов человек до 54 миллионов. Эксперты предполагают, что во Франции и Великобритании в эти годы численность населения несколько вырастет, в Германии — незначительно сократится.

Ранее сообщалось, что в Италии зафиксирован самый низкий за 150 лет уровень рождаемости. При сохранении нынешних тенденций к 2100 году большинством в стране станут мусульмане.

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