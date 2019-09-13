Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 16:54 — REGNUM В Пуровском районе ЯНАО филиал АО «Ямалкоммунэнерго» не подготовил котельную в посёлке Ханымей к отопительному сезону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Михаил Скрипнюк. После дежурства (фрагмент). 1999

Организацией «Тепло», которая является филиалом «Ямалкоммунэнерго», на момент прокурорской проверки 9 сентября не были завершены работы по ремонту отдельного участка тепловой сети в посёлке Ханымей. Перед началом отопительного периода не проводились пробные топки котельной, с персоналом котельной не проведено за три месяца ни одной противоаварийной тренировки.

Напомним, помощник полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Анна Ленская на недавнем совещании заявила, что Ямал, где отопительный сезон начался ещё в августе, оказался не готов к отопительному сезону.

Единственным акционером АО «Ямалкоммунэнерго» является ООО «Тюменский энергетический альянс».

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