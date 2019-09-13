Красногорск, , 16:27 — REGNUM В Подмосковье по результатам регионального этапа чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» призовые места завоевали 246 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в пресс-службе министра образования Московской области Ольги Забраловой.

В чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», приняли участие 480 школьников, студентов и специалистов. Призовые места завоевали 246 человек, первые места завоевал 101 участник.

«Именно они будут дальше бороться за то, чтобы представить нашу область на Национальном чемпионате, который пройдет с 20 по 22 ноября в Москве», — заявила Ольга Забралова.

Она отметила, что на чемпионате в 2019 году в соревнования включили несколько новых компетенций: «Адаптивная физическая культура», «Кирпичная кладка», «Массажист», «Лоскутное шитье».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области для проведения чемпионата «Абилимпикс» выделили 28 площадок. Участники соревновались по 62 компетенциям.

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