Ростов-на-Дону, , 16:24 — REGNUM В крупных городах Ростовской области земельные участки многодетным семьям больше не выдают. Это связано с тем, что резерв земель в настоящее время исчерпан. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.

«С 2016-го по 2018 годы процент предоставленных земельных участков в Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге составил менее 7%. Земельные участки не предоставляются в Батайске с 2016 года, в Таганроге — с 2017 года, в Ростове-на-Дону земельные участки предоставляются исключительно за счет федеральных земель, резерв которых на сегодняшний день исчерпан», — сказал чиновник.

Всего в Ростовской области земельные участки получили 19 тыс. донских семей из числа многодетных. В числе очередников остаются более 11 тыс. семей данной категории.

ИА REGNUM напоминает, что вместо земельных участков, которые зачастую не имеют коммуникаций, власти планируют выдавать сертификаты. Их можно будет потратить на покупку жилья или его строительство.

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