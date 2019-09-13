Элиста, , 16:16 — REGNUM В Калмыкии необходимо принять срочные кардинальные меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, причиной которых становится бесконтрольно пасущийся скот. Об этом, сообщили в пресс-службе прокуратуры, говорилось на экстренном совещании, которое прокурор республики провёл 13 сентября. Совещание состоялось в связи с автоаварией, в которой погибли четыре человека.

Корова на дороге

Об этом: Четыре человека погибли в автоаварии в Калмыкии

В числе мер, которые предлагает прокуратура, — реализация системы «электронный пастух» вдоль самых оживленных трасс республики и возможность закрепления в договорах аренды земельных участков вдоль дороги положений об установлении систем, позволяющих контролировать в автоматическом режиме содержание и выпас скота. Также прокуратура считает необходимой ввести обязательную идентификацию животных .Тем сельхозпроизводителям, которые выполнят требования, предлагается выплачивать субсидии. Параллельно предлагается ужесточить ответственность в отношении владельцев животных, которые допускают бесконтрольный выпас скота. Для «бесхозных» животных предлагается организовать своего рода штрафстоянки — специальные загоны. Ранее инициативы прокуратуры получили поддержку региональной власти — врио главы республики поручил республиканскому минсельхозу и глава муниципалитетов разработать комплекс мер.

«Произошедшее накануне событие с большим количеством жертв показало, что реализация безопасности на дорогах для граждан в таком современном формате как никогда актуальна для нашей сельскохозяйственной республики», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, авария, в которой погибли четыре человека, произошла вечером 12 сентября в Черноземельском районе Калмыкии. Renault Laguna столкнулся с сельскохозяйственным животным, а затем вылетел на полосу встречного движения и врезался в грузовик. В результате погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля. Возбуждено уголовное дело.

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