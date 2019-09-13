Великий Новгород, , 16:02 — REGNUM В министерстве здравоохранения Новгородской области прокомментировали сообщения СМИ об итальянской забастовке, которую объявили врачи четырёх отделений Новгородской областной детской клинической больницы (ОДКБ). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, уведомлений о проведении каких-либо акций в больнице в региональный минздрав не поступало.

«Также не было обращений сотрудников учреждения по этому поводу к главному врачу. Режим работы больницы не изменился. Стоит отметить, что заведующий лор-отделением Руслан Уразгалиев и старший фельдшер патологоанатомического отделения Елена Пирогова, заявления которых опубликованы в интернете, находятся в отпуске», — заявили в правительстве Новгородской области.

Видеоролик с обращением врачей Новгородской областной детской клинической больницы опубликовал на своём Youtube-канале профсоюз «Альянс врачей» сегодня, 13 сентября. Врач-реаниматолог ОДКБ Артем Наумов говорит в нём о том, что на 26 врачебных ставках работает десять врачей, то есть каждый доктор работает на 2,5 ставки. Руслан Уразгалиев напоминает об увольнении четырёх лор-врачей из пяти (ему самому удалось восстановиться на работе по решению суда).

Читайте также: Завотделением новгородской больницы восстановился в должности через суд

«Налицо долго происходящий обман, с чем медицинское сообщество всё чаще и чаще, и всё более активно не соглашается», — заявил в видеообращении врач-травмотолог Дмитрий Лобко.

Медики заявили об итальянской забастовке, так как все остальные методы — обращения в госинспекцию труда и суды — результатов не приносят. Врачи намерены исполнять только ту нагрузку, которая предусмотрена трудовыми договорами.

Читайте также: Забастовка медиков в Окуловке привела к объединению станций скорой помощи